В Україні можуть посилити карантин на Великодні свята

Учасники щоденної селекторної наради під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу розглянули можливість упровадження більш жорстких карантинних заходів.

Повідомляє пресслужба глави держави.

«На нараді було розглянуто можливість упровадження додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, йшлося про режим «усі в масках» з 6 по 24 квітня та обмеження кількості людей при перебуванні на вулиці», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме на Великодні свята (Великдень буде 19 квітня – ред.) очікується пік захворюваності на коронавірус.

«Для запобігання цьому влада провела переговори з усіма телевізійними групами щодо трансляції великодніх богослужінь. Поки що лише три телеканали не дали відповіді щодо таких показів, але перемовини з ними тривають», - поінформували в пресслужбі Президента.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню COVID-19.

За даними МОЗ, в Україні станом на ранок 1 квітня 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.