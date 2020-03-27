Коронавірус виявили у начальника столичної поліції Крищенка

Захворювання на коронавірусну інфекцію підтверджено у трьох поліцейських та курсанта, зокрема у начальника поліції Києва Андрія Крищенка.

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

"Перший випадок захворювання виявлений у дільничної поліцейської на Івано-Франківщині, другий – у начальника одного із структурних підрозділів поліції Києва. Сьогодні, 27 березня, лабораторно підтверджено захворювання у курсанта, який проходив практику у Бердянському відділі поліції, та у начальника поліції Києва Андрія Крищенка", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду із хворим. Усі вони проінформовані про потенційний ризик захворювання та знаходяться на самоізоляції. Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.

У відомстві додали, що керівник столичної поліції та члени його родини у 2020 році за кордоном не перебували.

Як повідомлялося, на 27 березня в Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних випадків, 5 людей одужали.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.