У Києві на коронавірус перевірили понад 1,5 тисячі осіб

У Києві експрес-тестами на Covid-19 протестовано понад 1,5 тисячі киян.

Про це під час брифінгу поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні експрес-тестами та лабораторними дослідженнями протестовано більше 1,5 тисячі киян. «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще 32 зразки", - сказав Кличко.

Як повідомлялось, у Києві лабораторно підтверджено вже 55 випадків коронавірусу.

В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.

фото: ДПСУ