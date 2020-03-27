Кличко обіцяє робити "раптові нальоти" на опорні лікарні

Мер Києва Віталій Кличко планує і надалі перевіряти опорні медичні заклади столиці.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вчора, без попередження, я відвідав Олександрівську лікарню. Особисто подивився, що там відбувається і як лікують киян. Я робитиму раптово такі «нальоти» і на інші опорні медзаклади без попередження. Я розумію, що у нас не все ідеально. Є над чим працювати. Але ми робимо все, що в наших силах. Ми вперше опинилися в ситуації такої загрози. Тому вдосконалюємо систему, виправляємо помилки. Працюємо - без перебільшень – 24 години на добу», - сказав Кличко.

Він також закликав мешканців міста допомагати владі наданням своєчасної інформації та конструктивними зауваженнями. За його словами, це потрібно робити задля того, щоб удосконалювати моменти, де є проблеми.

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Кличко нещодавно побував у Олександрівській лікарні, щоб перевірити чутки про VIP-палати.

У Києві лабораторно підтверджено 55 випадків коронавірусу.

В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.