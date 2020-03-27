Кличко запевняє, що у Києві не буде сміттєвого колапсу
Про це Київський голова зазначив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Хочу заспокоїти киян: ми не допустимо сміттєвого колапсу. Дуже дивно, що у ЗМІ з’явилися такі заяви власників управляючих компаній, які хочуть отримати додаткове фінансування від держави саме в такий складний момент", - сказав Кличко.
За його словами, Київ дійсно продукує дуже багато побутового та будівельного сміття: в місті сьогодні розташовано понад 12 тисяч сміттєвих баків та 2,5 тисячі баків для роздільного збору сміття.
"Кожного дня з Києва вивозять для захоронення та утилізації понад 3,5 тисячі тонн твердих побутових відходів. Ми вивозимо і далі будемо вивозити сміття, 4 тисячі двірників кожного дня виходять на вулиці і прибирають їх", - зазначив Кличко.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві лабораторно підтверджено вже 55 випадків коронавірусу.
В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.
За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.