Кличко запевняє, що у Києві не буде сміттєвого колапсу

Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що у столиці щодня працюють 4 тисячі двірників, і запевнив, що сміттєвого колапсу у столиці не буде.

Про це Київський голова зазначив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу заспокоїти киян: ми не допустимо сміттєвого колапсу. Дуже дивно, що у ЗМІ з’явилися такі заяви власників управляючих компаній, які хочуть отримати додаткове фінансування від держави саме в такий складний момент", - сказав Кличко.

За його словами, Київ дійсно продукує дуже багато побутового та будівельного сміття: в місті сьогодні розташовано понад 12 тисяч сміттєвих баків та 2,5 тисячі баків для роздільного збору сміття.

"Кожного дня з Києва вивозять для захоронення та утилізації понад 3,5 тисячі тонн твердих побутових відходів. Ми вивозимо і далі будемо вивозити сміття, 4 тисячі двірників кожного дня виходять на вулиці і прибирають їх", - зазначив Кличко.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві лабораторно підтверджено вже 55 випадків коронавірусу.

В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.