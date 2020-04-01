На Буковині від коронавірусу лікується громадянин Італії — голова ОДА

В одній із лікарень Чернівецької області від коронавірусу лікується громадянин Італії.

Про це під час прямого ефіру у Facebook розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Хочу повідомити вам, що ми знаємо випадки, коли наші співгромадяни, українці лікуються за кордоном від коронавірусу. В тому числі, вони є серед хворих, які лікуються у медзакладах Італії. З нашого боку, ми маємо також подібний випадок. Громадянин Італії проходить лікування у нашій області. І наші чернівецькі лікарі надають йому допомогу", - сказав Осачук.

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Як зазначили кореспонденту Укрінформу у пресслужбі Чернівецької ОДА у громадянина Італії підтверджено інфікування COVID-19.

Нагадаємо: за даними ЦГЗ (Центру громадського здоров'я - ред.), станом на 22:00 31 березня в Україні 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні.