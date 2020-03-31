На Буковині від коронавірусу померли ще двоє людей

У Чернівецькій області померло ще двоє осіб, які хворіли на COVID-19.

Про це у Facebook повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація.

"На Буковині сьогодні, 31 березня, померли двоє інфікованих коронавірусом пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінка 1955 р.н. потрапила до Хотинської центральної районної лікарні 25 березня. До того три дні лікувалася вдома. 30 березня після обіду їй розпочали неінвазивну вентиляцію легень. Ввечері отримано позитивний результат її тесту на COVID-19. 31 березня стан недужої різко погіршився, жінка померла.

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Другий померлий - чоловік 1962 року народження, якого госпіталізували до обласної клінічної лікарні 24 березня. З 27 березня він перебував у реанімації у тяжкому стані, а 28 березня у нього підтверджено COVID-19. У ніч проти 30 березня його стан значно погіршився. Чоловік хворів також на цукровий діабет.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на годину 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало.