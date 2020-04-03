У Херсоні хочуть посилити карантин

У Херсоні, де підтверджені ще два випадки захворювання на COVID-19, міська влада обіцяє запровадити більш жорсткі карантинні заходи.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради.

"У Херсоні підтверджено ще 2 випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомив перший заступник міського голови Ігор Козаков. Це дві жінки, які проживають в мікрорайонах Житлоселище та Шуменський. Вони госпіталізовані. Члени їх родин відправлені на обсервацію", - йдеться у повідомлені.

У будинках проводиться дезінфекція.

За словами першого заступника міського голови Ігоря Козакова, найближчим часом у місті розроблять більш жорсткі карантинні заходи. Ці заходи стосуватимуться роботи громадського транспорту, контролю за дотриманням санітарних норм в закладах, яким на сьогодні не заборонено працювати, контролю за дотриманням режиму самоізоляції херсонців, заборони відвідування парків, скверів, спортивних, дитячих майданчиків та зон відпочинку.

Загалом у Херсоні 3 підтверджених випадки інфікування на коронавірусну інфекцію.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, на дорогах Херсонщини встановили стаціонарні карантинні пости на всіх в’їздах в область і м. Херсон.