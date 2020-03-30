В ОРДЛО та Криму приховують реальну ситуацію з коронавірусом – Резніков

Окупаційна влада в ОРДЛО та в Криму приховує реальну ситуацію із поширенням коронавірусу серед місцевого населення.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна.

"Окупаційна влада приховує реальну картину від зовнішнього світу і від громадян, що проживають на цих територіях. Вони діють за старою радянською методикою: коли бахнув Чорнобиль, то теж приховували від людей, правду пізніше всі дізналися, що призвело до того, що багато хто постраждав від радіації", - зазначив він.

При цьому Резніков констатував, що тестування на окупованих територіях не проводять.

"За різними джерелами, у тому числі від небайдужих громадян, які там проживають, ми знаємо, що навіть якщо відбувається випадок захворювання або смерті, вони це називають "А(H1N1) свин". Тобто нібито свинячий грип, але з летальним результатом", - зауважив міністр.

Він також додав, що наразі є факт перекриття кордону між ОРДО і ОРЛО. При цьому Резніков відзначив, що також є інформація про те, що де-факто кордон з РФ теж закрито.

"Насправді проїзд обмежено. Це тільки розповіді, що все відкрито, а обмежує їх свободи Україна. Ні, вони приймають такі ж обмежувальні заходи, але трохи пізніше", - додав міністр.

Резніков наголосив, що Україна буде намагатись допомогти своїм громадянам на окупованих територіях - в тому числі пропонувати гуманітарні конвої та просити допомоги у Міжнародного комітету Червоного Хреста і гуманітарних місій ООН.