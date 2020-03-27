На Львівщині – третій випадок коронавірусу

На Львівщині ще в одного пацієнта лабораторно підтвердили захворювання, викликане коронавірусом. Хворому 57 років, він нещодавно повернувся з Італії.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної держадміністрації.

"На території Львівської області зафіксували третій випадок захворювання на Covid-19. Пацієнт - чоловік, 57-ми років. Нещодавно повернувся з Італії", - йдеться у повідомленні.

Пацієнт перебуває на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні.

За інформацією на 8.00 п'ятниці, 27 березня, за ніч з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще дві особи з Борислава та Мостиська. Про це повідомляє лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко.

На сьогодні на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 55 осіб. На самоізоляції знаходяться 58 осіб. За увесь час виписано 38 пацієнтів.

Читайте також: На Львівщині майже 100 осіб перевіряють на коронавірус

Стан усіх хворих - середньої важкості або близький до задовільного. В однієї пацієнтки - наближений до важкого.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою на Covid-19 звернулася 151 людина.

За результатами тестів у 6 осіб - грип. За увесь час у 36 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на тепер на Львівщині з підозрою на коронавірус є 115 осіб. У трьох пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Одна особа перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.