На Львівщині майже 100 осіб перевіряють на коронавірус

На Львівщині за ніч з підозрою на захворювання коронавірусною інфекцією звернулися сім осіб. Загальна кількість тих, кого перевіряють на наявність вірусу, склала 96 осіб.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Львівської ОДА з посиланням на лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталію Тімко.

"У період з 21:30 години 24 березня по 7:50 годину 25 березня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 7 осіб. Пацієнти з міста Львова, Золочева, Хмельницької області... Станом на тепер, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 96 осіб", - ідеться у повідомленні.

Від початку епідемії на Львівщині з підозрою на Covid-19 звернулося 127 людей.

Наразі на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебуває 44 особи, на самоізоляції - 46 осіб. Стан усіх хворих - середньої важкості або близький до задовільного, у однієї пацієнтки наближений до важкого.

Було виписано 37 пацієнтів.

На Вінниччині медики перевіряють одну нову підозру на коронавірус, 21 не підтвердилася.

Про це у відеоповідомлені на сайті Вінницької ОДА заявив завідувач відділу епідемнагляду Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ Степан Томин.

«На території Вінницької області зареєстровано 22 підозри на Covid-19. Зразки матеріалів від 21 захворілого досліджені на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України», коронавірус не виявлено. Зразки матеріалів від 1 захворілого досліджуються», - поінформував він.

Читайте також: На Київщині жінка з підозрою на коронавірус народила дитину

За результатами тестів у 6 осіб встановили грип. Ще 2 результати тестів - від'ємні на коронавірус. За увесь час в сумі у 29 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

У двох пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Одна особа перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 у 13 областях та місті Києві, з них чотири летальні.

Фото: АА.