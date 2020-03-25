На Київщині жінка з підозрою на коронавірус народила дитину

Жінка з Ірпеня, яку з підозрою на коронавірус 24 березня госпіталізували до Білої Церкви, сьогодні о 03:00 народила в пологовому будинку сина.

Про це повідомив у Facebook перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин.

"Стан мами задовільний, симптомів вірусу все менше. Стан дитини теж задовільний, вага 3600 - здоровий ірпінський хлопець! Маму сьогодні переведуть в інфекційне відділення, хлопчик тимчасово буде на карантині. Від імені всієї громади Ірпеня бажаю мамі та хлопчику здоров‘я!", - написав Маркушин.

Про те, що в Ірпені зафіксовано перший випадок підозри на коронавірус, Маркушин написав учора, 24 березня.

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"На жаль, це вагітна жінка, якій у п‘ятницю зробили експрес-тест в 4-й амбулаторії Ірпеня і він виявився негативним. Наші лікарі у п‘ятницю зробили мазок на ПЛР-аналіз. Результат прийшов лише сьогодні. Остаточний діагноз встановлять лікарі відповідної клініки, куди направили пацієнтку, яка підозрюється на короновірусну хворобу. Зараз лікарі відправляють на повторний ПЛР-аналіз", - , - зазначив тоді Маркушин.

За словами першого заступника Ірпінського міського голови, проводиться невідкладна ізоляція та тестування всього медичного персоналу та інших пацієнтів, які могли контактувати з жінкою.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

фото: АА