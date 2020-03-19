У Нідерландах жінка з коронавірусом народила здорову дитину
Укрінформ
У нідерландській провінції Лімбург жінка з коронавірусом народила здорову дитину.
Про це повідомляє L1.
“У середу ввечері пацієнтка з коронавірусом з Лімбурга народила в лікарні здорову дитину”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пологи пройшли добре. Жінка ще перебуває в лікарні.
Як повідомлялося, у Нідерландах за добу підтверджено 409 нових випадків коронавірусу, 18 людей померли. Станом на 19 березня 2020 загалом у країні кількість хворих зросла до 2460. У реанімації перебуває 210 пацієнтів.
За останніми даними Університету медицини ім. Джона Гопкінса на інтерактивній мапі, загальна кількість хворих Covid-19 у світі перевищила 229 тис. людей. 9 325 пацієнтів померли, понад 84 500 людей одужали.
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