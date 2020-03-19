Вертоліт ДСНС евакуював з Донбасу до Києва вагітну у тяжкому стані

Вертоліт ДСНС транспортував у Київ з міста Покровська Донецької області вагітну жінку у тяжкому стані.

Про це повідомляє ДСНС.

«19 березня вертоліт ЄС-145 Єврокоптер здійснив посадку у Києві, куди з міста Покровськ Донецької області транспортував вагітну жінку. Це той випадок, коли існує нагальна потреба в умовах оголошеного карантину залишити місце проживання задля порятунку одразу двох життів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що необхідність аеромедичної евакуації виникла у зв’язку із тяжким станом жінки та її ненародженого маляти, яке потребує негайного хірургічного втручання на серці одразу ж після пологів.

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Після приземлення вертольота на злітному майданчику ДСНС у столичному аеропорту «Київ» жінку каретою швидкої медичної допомоги було негайно транспортовано до медзакладу. Надалі її здоров’ям та здоров’ям маляти опікуватимуться лікарі.