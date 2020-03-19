РНБО просить регіони розміщувати медпрацівників у готелях і хостелах

Заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексій Соловйов обговорив з провідними фахівцями-епідеміологами та інфекціоністами питання ситуацію з поширенням нового коронавірусу та організації лікувального процесу

Про це повідомляє пресслужба Радбезу.

«Соловйов наголосив на необхідності терміново врегулювати питання забезпечення біологічного і соціального захисту медичних працівників. За його словами, в Україні має бути запроваджений світовий досвід організації транспортування медиків від дому до робочих місць, їх соціальної підтримки, організації відпочинку тощо», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час засідання обговорювалося питання застосування медпрепаратів, які не мають медичного призначення для лікування Covid-19, проте їх практичне застосування в інших країнах світу продемонструвало дієвий результат. Державному експертному центру разом із спеціалістами МОЗ України доручено опрацювати міжнародні протоколи лікування Covid-19 та розглянути питання щодо їх можливої адаптації відповідно до українського законодавства.

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«За результатами наради направлено лист до всіх обласних державних адміністрацій щодо розгляду питань розміщення медичних працівників в готелях, хостелах тощо, їх транспортування до робочих місць та забезпечення членів їх сімей необхідною допомогою», - повідомили в РНБО.

Крім того, учасники наради обговорили питання внесення змін до алгоритму дій лікаря та маршруту пацієнта з підозрою на коронавірус Covid-19, зокрема з метою оптимізації клінічного маршруту пацієнта, який відповідає визначенню випадку Covid-19, та мінімізації ризиків для життя та здоров’я сімейних лікарів.

Як повідомлялося, для протидії поширенню коронавірусу уряд України підтримав рішення заборонити до 3 квітня регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні; перевезення більше 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі; перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення.

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них два летальні: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.

Пізніше 19 березня стало відомо про ще один випадок коронавірусу у Житомирській області.

Загалом, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали.