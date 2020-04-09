Спалах коронавірусу на Житомирщині: у Малині посилили карантин

У Малині, що є одним із міст із найбільшою кількістю хворих на коронавірус у Житомирській області, посилили карантинні заходи, але в’їзд та виїзд не заборонили.

На цьому під час брифінгу акцентувала заступник голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вчора (8 квітня – ред.) було прийнято рішення взяти на посилені карантинні заходи Малин і сьогодні буде прийнято таке рішення щодо Бердичева... Мета карантинних постів, які будуть встановлені, робити температурний скринінг, а також наголошувати всім, хто в’їжджає і виїжджає з тих осередків про те, що там є небезпека», - сказала Остапченко.

Вона зауважила, що такі карантинні заходи не передбачають закриття в’їзду та виїзду з міст.

Нині найбільша кількість хворих на COVID-19 в Бердичівському (10) та Малинському районах (8). Загалом в області 31 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу, три з яких летальні.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко розповів, що до міст Бердичів та Малин можуть обмежити в’їзд і виїзд.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 224 нові випадки.