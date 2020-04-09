На Житомирщині найбільша кількість випадків коронавірусу - у Бердичеві

За минулу добу на Житомирщині лабораторно підтвердили ще 4 випадки коронавірусу і найбільше хворих, а це 10 осіб, зараз у Бердичеві.

Про це інформує у четвер, 9 квітня, Житомирська обласна рада.

«На Житомирщині за минулу добу зареєстровано 4 нових випадки захворювання на COVID-19. І станом на 9 годину 9 квітня в області вже 31 лабораторно підтверджений випадок. Нові випадки зареєстровані – 3 в Бердичівському районі та 1 – у Житомирі», - йдеться у повідомленні.

Наразі найбільша кількість хворих в Бердичівському (10) та Малинському районах (8). Окрім того, в Житомирі лабораторно підтверджено 5 випадків, у Коростенському районі – 4, 2 – Радомишльському районі та по одному у Черняхівському та Житомирському районах.

Наразі в області є два летальних випадки від COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, у Бердичеві від коронавірусу помер чоловік 1972 року народження, а згодом хворобу виявили у його дружини.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 224 нові випадки.