На Буковині померли двоє пацієнтів: жінка з COVID-19 і чоловік з підозрою

У лікарнях у Чернівецькій області померли двоє пацієнтів. В одного був підтверджений коронавірус, в іншого - підозра на нього.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"Вчора ввечері, 8 квітня, у Глибоцькій ЦРЛ помер 59-річний мешканець села Кам’янка. Чоловік захворів ще 22 березня, довго лікувався вдома. 4 квітня самостійно звернувся до лікарні та був госпіталізований у реанімаційне відділення у вкрай важкому стані. Швидкий тест на коронавірус виявився позитивним. Результати ПЛР-тестів будуть відомі невдовзі. Поряд з цим у чоловіка була гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця та аритмія", - йдеться у повідомленні.

Також вчора у міській лікарні померла чернівчанка 1949 року народження з підтвердженим COVID-19.

"Жінка занедужала 31 березня, лікувалася вдома, лише через тиждень звернулася до лікарні. Перебувала в реанімаційному відділенні на кисневій дотації. Супутній діагноз – ішемічна хвороба серця та гіпертонічна хвороба", - додали в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.