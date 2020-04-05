В Україні зафіксували вже 1308 випадків коронавірусу, 37 – летальних

Станом на 22:00 5 квітня в Україні 1308 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.

Про це повідомляє канал Коронавірус_інфо із посиланням на МОЗ України.

"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 5 квітня в Україні 1308 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 37 летальних випадків від COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що загалом вже 28 осіб одужали від цієї недуги — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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Як раніше повідомляло агентство, станом на ранок 5 квітня 2020 року до Центру надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5493 повідомлення про підозру на коронавірус.