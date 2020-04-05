В Італії зафіксували найменшу кількість смертей за три тижні

В Італії 5 квітня зареєстрували 525 летальних випадків від ускладнень, викликаних новим коронавірусом, це найменший показник смертності по країні з 19 березня.

Про це свідчать дані Worldometer. Раніше найменший показник смертності за добу в Італії було зареєстровано 19 березня, того дня померли 427 осіб. Загалом нині у країні зафіксували 128 948 випадків коронавірусу, з них 4 316 - за сьогодні. 15 877 осіб померли, 21 815 - одужали. Читайте також: В Італії вперше від початку епідемії зменшилася кількість пацієнтів у реанімації Станом на 20:00 5 квітня у світі зареєстровано 1 245 329 випадків COVID-19, зокрема 67 913 летальних. Фото: ANSA