Понад 15 тисяч українців за кордоном звернулися по допомогу за програмою "Захист"

Понад 15 тисяч українців за кордоном звернулися по допомогу до дипломатів у межах програми "Захист".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України у Facebook.

"15 369 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в рамках системи "Захист"", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 172 громадянина України проходять лікування за кордоном, 19 громадян одужали і 6 українців за кордоном померли від коронавірусної інфекції.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19.30 п’ятниці кількість летальних випадків серед заражених коронавірусом у світі досягла 100 260. Загальне ж число інфікованих COVID-19 у світі становить 1 647 635 людей, кількість тих, хто вже одужали від цієї хвороби, складає 369 116.

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Лідерами серед кількості хворих наразі є США (478,109), Іспанія (157,053) та Італія (147,577).

В Україні станом на п’ятницю лабораторно підтверджено 2204 випадки коронавірусу, із яких – 69 летальних. Число тих, хто в Україні вже одужав - 61.