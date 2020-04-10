Понад 15 тисяч українців за кордоном звернулися по допомогу за програмою

Понад 15 тисяч українців за кордоном звернулися по допомогу за програмою "Захист"

Укрінформ
Понад 15 тисяч українців за кордоном звернулися по допомогу до дипломатів у межах програми "Захист".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України у Facebook.

"15 369 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в рамках системи "Захист"", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 172 громадянина України проходять лікування за кордоном, 19 громадян одужали і 6 українців за кордоном померли від коронавірусної інфекції.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19.30 п’ятниці кількість летальних випадків серед заражених коронавірусом у світі досягла 100 260. Загальне ж число інфікованих COVID-19 у світі становить 1 647 635 людей, кількість тих, хто вже одужали від цієї хвороби, складає 369 116.

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Лідерами серед кількості хворих наразі є США (478,109), Іспанія (157,053) та Італія (147,577).

В Україні станом на п’ятницю лабораторно підтверджено 2204 випадки коронавірусу, із яких – 69 летальних. Число тих, хто в Україні вже одужав - 61.

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