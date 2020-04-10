МЗС закликає страхові компанії продовжити поліси українцям за кордоном

Працівники МЗС проводять консультації з провідними страховими компаніями України щодо продовження дії страхових полісів громадянам, які перебувають за кордоном і через пандемію коронавірусу не можуть повернутися на Батьківщину.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в п’ятницю, 10 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми виявили нову проблему, яка почала з’являтися у наших громадян, які перебувають за кордоном. Це завершення строку дії полісів страхування. Тобто, люди виїжджали, купували страхування на певний час, але вони досі перебувають за кордоном. У зв’язку з цим я доручив моїм колегам, співробітникам МЗС, провести консультації з ключовими страховими компаніями, які обслуговують українських туристів, щоб їм були продовжені терміни дії страхових полісів у зв’язку з форс-мажорними обставинами на той термін, протягом якого вони перебуватимуть за кордоном», - сказав Кулеба.

Він поінформував, що наразі кількість тих, хто залишився без чинного полісу страхування, становить 1546 осіб.

«Прошу страхові компанії підтримати нас у цих зусиллях», - закликав глава МЗС.

Читайте також: МЗС висловлює протест через вирок Кашуку в окупованому Криму

Кулеба також повідомив, що цього тижня до 15 369 осіб збільшилася кількість громадян, які стали учасниками програми «Захист». З них 6230 громадян готові залишатися у місці свого перебування і чекати завершення карантину, а решта наполягають на поверненні в Україну, зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні на карантин закрили навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.

Кабінет міністрів також ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

Від 7 квітня перетинати кордон пішки заборонено. В'їжджати на територію України можна тільки автомобілем. Для перетину відкриті 19 пунктів пропуску.