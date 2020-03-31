На "першу хвилю" коронавірусу в Україні підготували 67 тисяч ліжок

В Україні підготували 67 тисяч ліжок у 240 закладах охорони здоров'я для хворих на коронавірусну хворобу.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз ми визначили 240 закладів, в яких розгорнуто більше 67 000 ліжок, які готові приймати хворих на коронавірусну хворобу. Ми маємо певні математичні моделювання і прогнози розвитку та динаміки захворюваності на території нашої країни. Ми знаємо, коли можемо очікувати пікове навантаження на систему охорони здоров'я. Тому, коли ми говоримо про "першу хвилю", це 67 тисяч ліжок", - сказав Ляшко.

Читайте також: РНБО створила електронну карту поширення коронавірусу в Україні та світі

Він зазначив, що ще є лікарні і "другої хвилі", які будуть підключені у разі зайнятості 50 відсотків ліжок хворими на коронавірус у лікарнях "першої хвилі".

Станом на 10 ранку 31 березня в Україні зареєстровано 549 хворих на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, на ранок 31 березня кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 785 807, число смертей – 37 820, а одужали наразі вже 165 659 осіб.