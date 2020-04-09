В Україні створили мапу самоізоляції – де найбільше порушень

У Міністерстві цифрової трансформації України створили мапу, яка демонструє недотримання правил самоізоляції людьми, які повернулися із-за кордону, з країн де вирує коронавірус.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Створили мапу, яка демонструє недотримання правил самоізоляції людьми, які повернулися із-за кордону, з країн де вирує коронавірус", - заявив він.

Федоров додав, що за допомогою аналізу великого обсягу даних були визначені населені пункти, у яких мешкають люди, що повернулись з-за кордону та найменше дотримувались карантину - найменше перебувають на самоізоляції протягом 14 днів після приїзду.

Мінцифри отримує від операторів мобільного зв’язку Big Data про більш ніж пів мільйона людей. Це абоненти, що повернулися до України звідти, де є епідемія, починаючи від 17 березня. На основі цих даних створюється мапа, якою можуть користуватись, уточнює він.

Дані від мобільних операторів не містять персональної інформації про абонентів, переконує Федоров. Тобто ніякий конкретний абонент не відстежується. Отримується тільки інформація про:

- кількість осіб у населеному пункті, що повернулися з-за кордону;

- країни та канал повернення;

- кількість, яка не дотримується карантину (понад n% днів від дня повернення);

- сумарну кількість інших людей, з якими контактували порушники.

Мапу використовуватимуть для: оцінки рівня дотримання карантину особами, що мають високий ризик бути носіями COVID-19 у різних містах, оптимізації розміщення ресурсів у тих регіонах, де найгірший рівень дотримання та для планування заходів із безпеки та захисту здоров’я.