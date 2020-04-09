До України за добу повернулися ще 5,6 тисячі громадян

Впродовж минулої доби, 8 квітня, на в’їзд в Україну оформлено 5,6 тисяч співгромадян.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Минулої доби прикордонники здійснили близько 10,5 тисяч пропускних операцій. 8 квітня на в’їзд в Україну оформлено 5,6 тисяч наших співвітчизників. Крім того, учора Україну залишили більше 3,6 тисячі осіб, з них понад 1,3 тисячі іноземців», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я осіб, які прямували в Україну.

За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено. Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки. Минулої доби в пунктах пропуску виявлено 5 порушників правил карантину. Про виявлені правопорушення повідомлено співробітників поліції.

Як повідомлялося, 7 квітня на в’їзд в Україну оформлено понад 4,8 тисячі співвітчизників.

Фото: ДПСУ