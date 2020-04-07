Понад 60 прикордонників - на ізоляції через контакт з інфікованими

У Держприкордонслужбі постійно відстежується стан здоров’я прикордонників та забезпечується негайна ізоляція тих, хто контактував з громадянами, яким після перетину кордону діагностували коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє ДПСУ.

«Медичний персонал відомства постійно відстежує стан здоров’я кожного військовослужбовця, а також забезпечується негайна ізоляція особового складу, який долучався до температурного скрінінгу та перевірки документів осіб, у яких після перетину кордону діагностували захворювання. Загалом від середини лютого під спостереженням медиків перебували близько 300 прикордонників. А станом на 7 квітня через контакт з особами, хворими на коронавірусну інфекцію, в ізоляції та під спостереженням медиків перебувають понад 60 військовослужбовців Держприкордонслужби», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, персонал відомства, знаходячись у пунктах пропуску, перебуває в зоні ризику, адже щоденно зустрічає і контактує з тисячами людей, які прибувають в Україну, в тому числі з країн, де фіксуються захворювання на коронавірус.

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«Аби уберегти здоров’я, всі прикордонники, які долучаються до контрольних процедур, забезпечені засобами індивідуального захисту. При цьому керівництво служби постійно контролює наявну в органах охорони кордону кількість засобів захисту та їх своєчасне поповнення», - запевнили у ДПСУ.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

Фото: Держприкордонслужба