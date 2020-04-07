Україна починає виготовляти власні тест-системи ПЛР - Зеленський

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Протягом цього тижня ми очікуємо прибуття щонайменше семи літаків з Китаю та Південної Кореї. Вони доставлять в Україну тест-системи ПЛР та експрес-тести, захисні костюми та апарати ШВЛ, маски та респіратори", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що мета влади – найближчим часом доставити в Україну 50 млн масок.

Водночас глава держави підкреслив, що паралельно з цим максимально нарощується вітчизняне виробництво. "Цього тижня ми почнемо виготовляти власні тест-системи ПЛР", - поінформував Президент.

Крім того, він нагадав, що щодня Україна випускає 900 тис. масок.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

В Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли.