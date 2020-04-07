“Ми на порозі піку”: Степанов наголошує, що поки зарано говорити про завершення карантину

Дотримання правил карантину та самоізоляції допоможе системі охорони здоров'я та лікарям.

На цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив у своєму відеозверненні, яке оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Закликаю вас, шановні українці, сумлінно дотримуватись нових правил карантину та самоізоляції. Ми займаємося забезпеченням засобів індивідуального захисту, ліків та обладнання, щоб медики могли працювати у нормальних умовах. Ще раз підкреслюю, що потужна підтримка йде з боку бізнесу та волонтерів. А кожного з вас, шановні українці, я прошу підтримати наших лікарів – на тому місці, де ви є, і в той спосіб, який вам доступний. Найменше, що кожен з нас може зробити, - це залишатися вдома. Долучайтеся до руху #ПідтримуюЛікарів та не чекайте особливої нагоди, щоб подякувати медичним працівникам, їм зараз, як ніколи, потрібна наша підтримка. Навіть просте “дякую” багато чого варте!", - сказав Степанов.

Міністр охорони здоров'я наголосив, що поки що зарано говорити про завершення карантину.

"Навпаки, зараз ми на порозі піку коронавірусної хвороби в країні. В активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, критично навантажуючи медичну систему. Простіше кажучи, пацієнтів стає більше настільки, що для надання їм допомоги не вистачає ані лікарів, ані медикаментів, ані місць у лікарнях. На жаль, таке вже відбулося у багатьох країнах", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що зараз перед урядом, Президентом, системою охорони здоров'я, іншими громадянами стоїть спільне завдання - зупинити поширення коронавірусної інфекції в Україні.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.