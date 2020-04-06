МОЗ розширить протокол лікування COVID-19 переліком нових ліків

Державний протокол лікування хворих на захворювання COVID-19 викликане коронавірусом SARS-CoV-2 найближчим часом буде розширено переліком нових лікарських препаратів.

Про це міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив в етері одного телеканалів, передає Громадське.

"Хочу сказати, що група кращих лікарів в країні працює над цим протоколом, продовжує розглядати різні варіанти, стежить практично 24 години на добу, що відбувається у світі. Думаю, що на цьому тижні вони будуть додавати лікарські засоби в схеми лікування", — сказав Степанов.

Степанов зазначив, що максимальні зусилля медиків направлені на розробку механізму лікування, який би дозволив мінімізувати летальні наслідки COVID-19.

"На сьогодні не існує жодного лікарського засобу з показаннями COVID-19. Це все доказова сучасна медицина, як лікує весь світ... Але якщо у нас є хоч один шанс рятувати наших громадян… Я буду це робити, ми будемо лікувати тими засобами, які дають результати в різних країнах", — додав міністр.

Нагадаємо: станом на 22:00 5 квітня в Україні 1308 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19, з них 37 летальних, 27 пацієнтів одужали.