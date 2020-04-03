"Євросолідарність" передала у МОЗ китайські протоколи лікування

Партія "Європейська солідарність" отримала китайські протоколи лікування коронавірусної інфекції COVID-19 і направила їх у Міністерство охорони здоров'я.

Про це повідомив лідер політсили Петро Порошенко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" в п'ятницю ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми на сьогоднішній день отримали протоколи лікування з Італії, з Франції і спеціальним листом на мене, як голову партії "Європейська солідарність", Центральний комітет Комуністичної партії Китаю відправив протоколи лікування з Китаю. Ми їх одразу ж перенаправили в Міністерство охорони здоров'я для того, щоб зробити спільний протокол, бо там написано, чим лікувати, як лікувати, що лікувати", - сказав Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у відеозверненні 2 квітня повідомив, що Міністерство охорони здоров'я затвердило протокол лікування коронавірусу на основі досвіду інших країн.

Як повідомлялося, станом на 22:00 3 квітня в Україні 1072 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19, 27 осіб померли.

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