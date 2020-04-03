Степанов – про компанію дружини: Жодного стосунку до постачання медтоварів

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що компанія його дружини матиме онкологічний профіль роботи, не пов'язаний з коронавірусом, а рішення про її створення було прийняте ще в кінці минулого року.

Про це урядовець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Зараз у мережі розповсюджується маніпулятивна інформація про новостворену компанію моєї дружини. Зокрема, йдеться, що компанія була "створена під моє призначення" і займатиметься постачанням медичних товарів у час пандемії коронавірусу", - зазначив міністр.

Степанов поінформував, що вказана компанія є ініціативою його дружини, професійного лікаря-нефролога із багаторічними стажем, а директором фірми є адвокат Олег Закорчемний, який, за його словами, є професійним менеджером в медичній галузі і тривалий час успішно керував однією з приватних онкологічних клінік України.

"Мета єдина - надавати кращі послуги та створити онкологічну клініку європейського рівня. Отже, ця компанія не має жодного відношення до пандемії коронавірусу, адже має зовсім інший профіль", - запевнив урядовець.

Крім того, Степанов зауважив, що рішення щодо побудови онкоцентру було прийняте ще в кінці 2019 року, коли він "займався власним бізнесом", задовго до призначення міністром охорони здоров’я.

Він також підкреслив, що гроші, які будуть витрачені на побудову онкоцентру, є особистими заощадженнями родини.

"У мене є власні накопичення, які я чесно вношу до своєї декларації. Я не ховаюся та не маніпулюю. Знаючи, що в мене є кошти, ви можете бути спокійними – я прийшов на посаду міністра не для того, аби нажитися, а для того, щоб провести реальні зміни та допомогти країні", - додав Степанов.

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Раніше ЗМІ повідомили, що дружина Максима Степанова в день його призначення міністром охорони здоров'я України зареєструвала в передмісті Одеси медичну компанію "Бестздрав".

Верховна Рада призначила Степанова на посаду міністра охорони здоров'я 30 березня, попередньо звільнивши Іллю Ємця.