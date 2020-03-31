Степанов назвав пріоритети роботи на посту очільника МОЗ

Степанов назвав пріоритети роботи на посту очільника МОЗ

Укрінформ
Новопризначений міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає пріоритетами у своїй діяльності боротьбу з коронавірусом та завершення медичної реформи.

Про це очільник відомства заявив 31 березня під час знайомства з колективом Міністерства, повідомляє пресслужба МОЗ.

«Попереду чимало роботи. Перший пріоритет — боротьба з коронавірусом. Я не хочу нікого ні в чому звинувачувати, але є певна втрата часу з погляду підготовки до пандемії. Ми більше не можемо собі дозволити гаяти час. Тому вкрай важливо зараз налагодити комунікацію із закладами охорони здоров’я на місцях. Другий пріоритет — медична реформа. Я вважаю, що цілком можливо провести зміни таким чином, щоб реформою залишилися задоволені як пацієнти, так і лікарі усіх рівнів», — наголосив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня Верховна Рада призначила на посаду міністра охорони здоров'я Максима Степанова. За це проголосували 246 народних депутатів.

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.

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