Степанов назвав пріоритети роботи на посту очільника МОЗ

Новопризначений міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає пріоритетами у своїй діяльності боротьбу з коронавірусом та завершення медичної реформи.

Про це очільник відомства заявив 31 березня під час знайомства з колективом Міністерства, повідомляє пресслужба МОЗ.

«Попереду чимало роботи. Перший пріоритет — боротьба з коронавірусом. Я не хочу нікого ні в чому звинувачувати, але є певна втрата часу з погляду підготовки до пандемії. Ми більше не можемо собі дозволити гаяти час. Тому вкрай важливо зараз налагодити комунікацію із закладами охорони здоров’я на місцях. Другий пріоритет — медична реформа. Я вважаю, що цілком можливо провести зміни таким чином, щоб реформою залишилися задоволені як пацієнти, так і лікарі усіх рівнів», — наголосив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня Верховна Рада призначила на посаду міністра охорони здоров'я Максима Степанова. За це проголосували 246 народних депутатів.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.