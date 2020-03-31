МОЗ робить все можливе, аби уникнути піку коронавірусу – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я робить усе можливе, щоб не допустити піку захворюваності на коронавірус в Україні.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не хочемо, щоб в Україні відбувся пік. Ми робимо все можливе, щоб не відбулося пікового навантаження на систему охорони здоров'я. Для цього і запроваджені на випередження карантинні заходи, які дозволяють нам розтягувати у часі кількість випадків коронавірусної хвороби. Ми маємо певні прогнози, коли саме можемо очікувати цей пік. Але ми робимо все можливе, щоб цього пікового навантаження не сталося. І щоб ми, за прикладом Японії, йшли з поодинокими випадками, з якими спокійно буде справлятися наша система охорони здоров'я", - сказав Ляшко.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.

Як повідомляв Укрінформ, на ранок 31 березня кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 785 807, число смертей – 37 820, а одужали наразі вже 165 659 осіб.