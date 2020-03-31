На Буковині семеро хворих з коронавірусом - у тяжкому стані

У Чернівецькій області семеро хворих на коронавірус перебувають у тяжкому стані. Ще двоє "важких" пацієнтів лежать із підозрою на COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька ОДА.

"У реанімаційних відділеннях медичних закладах Буковини перебуває 7 пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень. Одному хворому надають допомогу в Сокирянській ЦРЛ, одному – у Глибоцькій ЦРЛ, трьом – в обласній клінічній лікарні. У всіх цих недужих підтверджено інфікування COVID-19. Також двоє пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень перебувають у Чернівецькій міській лікарні №1. У одного з них діагностовано коронавірус, у іншого – підозра на COVID-19. Крім того, у важкому стані ще двоє пацієнтів. Один з них у Хотинській ЦРЛ (з підтвердженим COVID-19), та один у Сторожинецькій ЦРЛ (з підозрою). Вони на кисневій дотації", - йдеться у повідомленні.

В облдержадміністрації зазначили, що переважна більшість цих пацієнтів – старшого віку.

"Як правило, недуга протікає тяжко у людей, котрі мають супутні патології, наприклад, цукровий діабет, серцево-судинні хвороби або надмірну вагу", - додали в ОДА.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.

Фото: АА