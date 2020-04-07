Перші штрафи і кримінальна справа: Кличко розповів про порушників карантину

У Києві поліція вже склала 574 адміністративних протоколи на порушників обмежувальних заходів.

Про це на брифінгу 7 квітня поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні вже склали 574 адміністративних протоколи. За першими п’ятьма в бюджет стягнуто 91 800 гривень. Також порушили одне кримінальне провадження за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом. Та три кримінальних провадження за порушення карантинних обмежень", - сказав він.

Кличко зазначив, що в столиці працює Моніторинговий центр з протидії поширенню коронавірусу. Наразі в групі ризику майже 40 тис. киян, які прибули з країн, де фіксується коронавірус, та ті, хто контактував із хворими.

Він зазначив, що ті, хто відмовляється контактувати з Моніторинговим центром, матимуть справу з правоохоронцями.

Мер Києва наголосив, що інформація про киян, які перебувають у базі Моніторингового центру, захищена і не потрапить у відкритий доступ.

В Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли.