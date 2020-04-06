На Буковині помер ще один хворий COVID-19

У Чернівецькій області помер ще один хворий на коронавірус чоловік. Йому було 72 роки.

Про це під час прямого включення у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Мушу розпочати із сумної звістки. Сьогодні, на жаль, від коронавірусної хвороби помер 72-річний буковинець Висловлюю співчуття родині", - сказав Осачук.

Як пізніше повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА, чоловік, що помер, був родом із села Годилів Сторожинецького району. Тиждень лікувався вдома, перш ніж потрапити до медичного закладу.

"Недужий перебував у реанімаційному відділенні, відучора був підключений до апарату штучної вентиляції легень. 29 березня у нього лабораторно підтвердили COVID-19. Чоловік хворів на спричинену коронавірусом важку пневмонію, а також мав цукровий діабет", - додали в облдержадміністрації.

Крім того, голова Чернівецької ОДА повідомив, що сьогодні обласний лабораторний центр підтвердив ще 28 нових випадків COVID-19.

"Сьогодні наш лабораторний центр опрацював нові аналізи. І за їх результатами маємо ще 28 нових випадків коронавірусної інфекції. У цих людей не було виїздів за кордон і вони не контактували з хворими на коронавірус", - додав Осачук.

Серед 28 хворих - двоє дітей, віком 2 і 5 років, а також 6 медичних працівників.

Таким чином, у Чернівецькій області виявили вже 248 випадків захворювання на коронавірус, 6 осіб померли, 11 - одужали.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 1319 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей одужали, 38 осіб померли.