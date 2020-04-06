На Донеччині – перша смерть від коронавірусу

У місті Дружківка Донецької області помер 84-річний чоловік, у якого виявили коронарвірусну інфекцію COVID-19. Це перший на Донеччині летальний випадок від коронавірусу.

Про це 6 квітня на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«На Донеччині - перший летальний випадок від коронавірусу. У Дружківці помер 84-річний чоловік, у якого наявність COVID-19 була підтверджена лабораторно», - написав очільник області.

Він висловив д співчуття рідним та близьким покійного та додав, що зараз проводиться робота з виявлення кола його контактних осіб.

Як повідомлялось, в Україні на ранок 6 квітня 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало.