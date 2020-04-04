Медики на Донеччині отримали 700 захисних костюмів

Донецькому обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передали першу партію захисних медичних костюмів.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

«Першу партію - близько 700 одноразових захисних костюмів передали для медиків Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», - написав очільник області.

Він наголосив: увага як державної, так і обласної влади зосереджена передусім на медицині.

«Оглянув оперативно-диспетчерський пункт Центру, поспілкувався з медиками, подякував їм за їхню роботу - вони зараз на передовій, першими реагують на виклик, який постав сьогодні перед Україною та світом», - зазначив Кириленко.

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Як повідомлялося, станом на 22:00 3 квітня в Україні ПЛР-дослідженням лабораторно підтверджено 1072 випадки коронавірусної інфекції. 27 хворих померли, 23 - одужали.