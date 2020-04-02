Донецька ОДА виділила 133 мільйони на боротьбу з коронавірусом

Донецька обласна державна адміністрація виділила 133 млн грн на запобігання поширення коронавірусної інфекції та лікування хворих на COVID-19 у регіоні.

Про це 2 квітня на пресбрифінгу в Краматорську заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі 133 млн грн виділено облдержадміністрацією саме на закупівлю всього необхідного - на обладнання, засоби індивідуального захисту, медикаментів і антисептиків», - сказав очільник області.

Як повідомлялося, станом на 10.00 в Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

У Донецькій області зареєстровано 7 випадків COVID-19: 5 - в Маріуполі і 1 - в Бахмуті, 1 – в Білозерську.

Фото з відкритих джерел