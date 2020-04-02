Донецька пенсіонерка заразилася коронавірусом у Києві від родича, що прибув з Таїланду

Жителька Донеччини віком 67 років заразилася коронавірусом у Києві від родича, який прибув з відпочинку в Таїланді.

Про це 2 квітня на пресбрифінгу в Краматорську заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьома хвора в області – це 67-річна жінка, яка їздила в гості до родичів у Київ. Вони повернулися із відпустки з Таїланду. У її родича теж підтверджений діагноз на коронавірусну інфекцію COVID-19, і він перебуває на лікуванні в місті Києві», - сказав очільник області.

Він ще раз закликав населення області перебувати дома і нікуди не їздити. «Це не є просто заклики. Ось жінці 67 років, тобто загроза цій людині немолодого віку є», - підкреслив Кириленко.

Присутній на пресбрифінгу заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко зазначив, що стан цієї жінки з Білозерська середньої важкості, її лихоманить, але за даними рентгену, запалення легень у неї немає, сатурацію (насиченість киснем гемоглобіну - ред.) тримають в межах 95-96%. Жінка отримує необхідне лікування.

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Станом на 10.00 в Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

У Донецькій області зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом: 5 - в Маріуполі і 1 - в Бахмуті, 1 – в Білозерську.

Фото з відкритих джерел