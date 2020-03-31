У районі, що став осередком епідемії на Тернопільщині, захворіли 29 медиків

У Монастириському районі на Тернопільщині за минулу добу на COVID-18 захворіло ще два медики, загалом інфіковано коронавірусом 29 осіб медичного персоналу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє заступник голови райдержадміністрації Павло Дронь.

«На кінець дня 31 березня в Монастириському районі інфікованих коронавірусом - 68 осіб. Серед них 29 - з числа медперсоналу: 8 лікарів, 13 медсестер, 8 молодших медсестер. Також у переліку інфікованих - 5 дітей, 2 держслужбовці, 2 поліцейські, священик, завдитсадком, вчитель, рятівник», - пише Дронь.

Також він повідомляє, що районний шпиталь госпіталізовані 14 осіб, четверо з яких у важкому стані.

Окрім цього, за словами заступика голови РДА, сьогодні з Тернополя завезено ще 100 захисних костюмів, 180 респіраторів, 500 масок, пробірки, шпателі для забору зразків, 1000 рукавиць.

Як повідомляло агентство, станом на 31 березня на Тернопільщині лабораторно підтверджено 78 випадків захворювання на коронавірус, один випадок – летальний.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.