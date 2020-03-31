Зеленський наполягає на підвищенні плати медикам вже зараз - а не через тиждень

Президент Володимир Зеленський наполягає на якнайшвидшому підвищенні оплати праці медиків.

Про він заявив на щоденній селекторній нараді з представниками уряду та державних відомств, які залучені до запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що під час наради було порушено питання захищеності медиків від інфікування, а також надання їм гарантій роботи та відповідної оплати.

«Нам немає коли чекати, медики вже працюють на передовій, і оплата їхньої праці має бути відповідною вже зараз, а не через тиждень чи через місяць», – підкреслив Зеленський.

У свою чергу Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що збільшення оплати праці медиків, як і індексація пенсій, почнеться з квітня.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський ініціював підвищення розміру матеріальної компенсації для медиків, які протидіють коронавірусу, до рівня військових. Прийнято постанову про збільшення окладу медичних працівників, запроваджено погодинну оплату медикам, які протидіють коронавірусу.