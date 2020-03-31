Зеленський назвав обов’язкові вимоги для об’єктів обсервації

Президент України Володмир Зеленський наголосив, що умови на об’єктах для обсервації мають бути комфортними для людей.

Про це глава держави сказав на щоденній селекторній нараді з представниками уряду та державних відомств, які залучені до запобігання поширенню COVID-19, повідомляє пресслужба Президента.

«Усі пункти мають бути перевірені, там повинні бути необхідні умови для ізоляції й обов’язково – для комфортного проживання», – сказав Зеленський.

Зазначається, що в Україні вже готовий 61 заклад для обсервації українців, які прибувають з-за кордону.

У свою чергу секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко зазначив, що в ці об’єкти – готелі та санаторії – вже направлені окуляри, костюми та маски, які захистять прибулих гостей.

Як розповіли в ОП, додатково обговорили процедуру ротації людей, які прибувають на обсервацію.

Було вирішено, що їм робитимуть ПЛР-тести на п’ятий-шостий день після вильоту й за умови негативного результату, тобто відсутності інфікування коронавірусом, людей відправлятимуть на самоізоляцію додому.

Разом з тим, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко зазначив, що пасажиропотік знизився вдвічі, і черг на кордоні вже немає.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що в умовах карантину зменшилася кількість злочинів та дорожньо-транспортних пригод.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 29 березня ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

За даними Worldometers, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 788 041, з них летальних 37 877, одужало 166 411 осіб.

В Україні зафіксовано 549 випадків Covid-19, з яких 13 летальних.

фото: пресслужба Президента