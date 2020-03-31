Разумков направив на підпис Зеленському закон про ліки від COVID-19
Відповідна інформація опублікована на сайті ВР.
Так, у картці відповідного закону зазначається, що 30 березня його було повернуто з підписом Голови Верховної Ради, а 31 березня – передано на підпис Президенту.
Як повідомляв Укрінформ, під час позачергового засідання 30 березня Рада ухвалила закон «внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)».
Так, у законі визначено, що доцільним є запровадити в Україні практику застосування зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, що не включені до затвердженої інструкції для медичного застосування як один з шляхів вирішення питання доступності фармакотерапії на період епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.
Зазначається, що питання аналізу доказів і, відповідно, ухвалення рішення щодо можливості застосування зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, що не включені до затвердженої інструкції для медичного застосування, доцільно було б поєднати з розробкою медико-технологічних документів системи стандартизації (клінічних настанов та протоколів медичної допомоги).