АМКУ закликає фармкомпанії та ТБ не рекламувати "ліки від коронавірусу"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) вимагає від рекламодавців, рекламних холдингів та телебачення не створювати й не поширювати рекламу, яка може вводити в оману громадян щодо здатності ліків запобігти, або ж вилікувати COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"АМКУ вимагає від рекламодавців (виробників ліків), рекламних холдингів (тих, хто створює рекламні повідомлення та/або розміщує їх у ЗМІ) та телебачення (найбільшого каналу інформування населення) не створювати й не поширювати рекламу, яка може вводити в оману глядача щодо здатності ліків запобігти, або ж вилікувати COVID-19", - йдеться у повідомленні.

В АМКУ наголосили, що ці псевдо-рекламні оголошення можуть ввести споживача в оману, адже згідно з офіційною позицією Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міністерства охорони здоров’я України, на сьогодні немає підтверджених ліків від нового коронавірусу.

В комітеті також нагадали, що введення в оману споживача є порушенням Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».