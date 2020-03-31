АМКУ закликає фармкомпанії та ТБ не рекламувати

АМКУ закликає фармкомпанії та ТБ не рекламувати "ліки від коронавірусу"

Укрінформ
Антимонопольний комітет України (АМКУ) вимагає від рекламодавців, рекламних холдингів та телебачення не створювати й не поширювати рекламу, яка може вводити в оману громадян щодо здатності ліків запобігти, або ж вилікувати COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"АМКУ вимагає від рекламодавців (виробників ліків), рекламних холдингів (тих, хто створює рекламні повідомлення та/або розміщує їх у ЗМІ) та телебачення (найбільшого каналу інформування населення) не створювати й не поширювати рекламу, яка може вводити в оману глядача щодо здатності ліків запобігти, або ж вилікувати COVID-19", - йдеться у повідомленні.

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В АМКУ наголосили, що ці псевдо-рекламні оголошення можуть ввести споживача в оману, адже згідно з офіційною позицією Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міністерства охорони здоров’я України, на сьогодні немає підтверджених ліків від нового коронавірусу.

В комітеті також нагадали, що введення в оману споживача є порушенням Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

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