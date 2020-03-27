АМКУ повідомив мобільних операторів, чого не можна робити у карантин

Антимонопольний комітет України надав мобільним операторам рекомендації, обов`язкові до виконання, щодо неприпустимості підвищення вартості тарифних планів в умовах обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням на території України коронавірусної хвороби (Covid-19).

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

"З метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, 26 березня 2020 року АМКУ надав ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» і ТОВ «лайфселл» обов’язкові для виконання рекомендації такого змісту. У зв’язку з впровадженням обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням на території України коронавірусної хвороби (Covid-19), запобігати порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема утриматись від підвищення вартості тарифних планів, закриття соціальних, дешевих, мінімальних тарифних планів, автоматичного (примусового) переведення абонентів на дорожчий тарифний план, погіршення якості надання послуг", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в АМКУ, в умовах зосередженості органів влади здебільшого на необхідності запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) та подолання наслідків, до яких може призвести тимчасове введення карантинних заходів, існують ризики вчинення учасниками ринку послуг рухомого (мобільного) зв’язку, з метою отримання надприбутків, узгоджених/схожих дій, які можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

Як вважають в Антимонопольному комітеті, це може відбутися шляхом одночасного або узгодженого: підвищення вартості тарифних планів; закриття соціальних, дешевих, мінімальних тарифних планів; автоматичного (примусового) переведення абонентів на дорожчий тарифний план; погіршення якості надання послуг тощо. Такі одночасні дії операторів мобільного зв’язку можуть призвести до унеможливлення користувачами (абонентами) вчасно отримувати інформацію та виконання професійних обов’язків.

"Враховуючи викладене, такі одночасні/схожі дії ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» і ТОВ «лайфселл» можуть бути кваліфіковані як антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання", - попереджає АМКУ.

Як повідомлялося, трійка найбільших мобільних операторів України, - «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» і ТОВ «лайфселл», з початку карантину оголосили про запровадження низки безкоштовних послуг як для населення, так і для сфери охорони здоров`я України.