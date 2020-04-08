Понад 14 тисяч українців звернулися по допомогу в рамках програми

Понад 14 тисяч українців звернулися по допомогу в рамках програми "Захист" - МЗС

Інфографіка
Укрінформ
По допомогу до закордонних дипломатичних установ України у зв’язку з поширенням коронавірусу та у рамках програми "Захист" звернулися 14 325 громадян.

Про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у Facebook станом на 18.00 год 8 квітня.

Зокрема, зазначається, що 14325 громадян України звернулися за допомогою до закордонних дипломатичних установ у рамках системи "Захист".

Також повідомляється, що 175 українців проходять лікування за кордоном.

Кількість українців, які одужали та померли від ускладнень не змінилась – 17 та 5 осіб відповідно.

Як повідомлялося, Україна з 28 березня повністю закрила кордон для регулярного сполучення, проте на приватному автомобілі або пішки його можна буде перетинати.

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Закордонні дипломатичні установи України розгорнули спеціальну програму "Захист" для українців, які після закриття українського кордону залишаються поза межами Батьківщини.

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