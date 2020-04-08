Понад 14 тисяч українців звернулися по допомогу в рамках програми "Захист" - МЗС

По допомогу до закордонних дипломатичних установ України у зв’язку з поширенням коронавірусу та у рамках програми "Захист" звернулися 14 325 громадян.

Про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у Facebook станом на 18.00 год 8 квітня.

Зокрема, зазначається, що 14325 громадян України звернулися за допомогою до закордонних дипломатичних установ у рамках системи "Захист".

Також повідомляється, що 175 українців проходять лікування за кордоном.

Кількість українців, які одужали та померли від ускладнень не змінилась – 17 та 5 осіб відповідно.

Як повідомлялося, Україна з 28 березня повністю закрила кордон для регулярного сполучення, проте на приватному автомобілі або пішки його можна буде перетинати.

Закордонні дипломатичні установи України розгорнули спеціальну програму "Захист" для українців, які після закриття українського кордону залишаються поза межами Батьківщини.