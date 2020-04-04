Мешканців Буковини закликали не виходити з дому до понеділка

Влада Чернівецької області закликає людей залишатися вдома від 13:00 4 квітня - до ранку понеділка.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"За результатами наради Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і обласної комісії прийняли рішення про запровадження особливих карантинних обмежень для всіх мешканців Чернівецької області, починаючи з 13-ї години. Отже, субота, 4 квітня, о 13:00. Ми закликаємо всіх мешканців Чернівецької області залишатися вдома, не покидати ваші помешкання включно до 6-ї години ранку понеділка, 6 квітня", - заявив очільник області.

Він назвав це рішення вимушеним.

"Ми мусимо вживати таких заходів. І уряд спонукає нас діяти на випередження. Бо за минулий тиждень на території області зафіксовано зростання в чотири рази кількості інфікованих. Минулого тижня ми були стривожені числом 50, а тепер уже дві сотні людей інфіковані", - пояснив Осачук.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22.00 3 квітня, в Україні зареєстровано 1072 випадки зараження коронавірусом, 27 хворих померли, 22 особи одужали.

У Чернівецькій області зафіксували 202 випадки захворювання на Covid-19.