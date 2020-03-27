Зеленський розповів про підтримку громадян і бізнесу в умовах карантину

В Україні розробляється низка програм на підтримку громадян і компаній, які постраждали через карантинні заходи, запроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський після засідання фракції партії "Слуга народу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз розробляється багато програм підтримки різним людям: як пенсіонерам, так і тим, хто втратив роботу, а також компаніям, які постраждали. Ми будемо підтримувати і малий, і середній бізнес", - заявив глава держави.

Він також зазначив, що невдовзі в Україну прибудуть значні партії масок для індивідуального захисту. Спочатку ними забезпечать усіх медичних працівників, далі маски надійдуть до аптек.

"Щодня ми працюємо над тим, щоб привезти в Україну необхідну кількість медичного обладнання і засобів індивідуального захисту. Для цього навіть пасажирські літаки переобладнуються у вантажні. Будуть маски. Спочатку все буде відправлено в лікарні, щоб забезпечити усіх медиків. А тоді вже буде все в аптеках. Нам потрібні мільйони масок. Ми зараз підготували інфраструктуру, як саме мільйони масок завезти в Україну", - розповів Президент.

За його словами, також є домовленість з низкою готелів по всій Україні, які можуть бути переобладнані в місця для обсервації, якщо не вистачатиме інших відповідних приміщень.

За останніми даними, в Україні підтверджено 218 випадків COVID-19, з них 5 летальних. 5 людей одужали.