Україна домовилась з МВФ про потенційне збільшення допомоги - Зеленський

Україна домовилась з МВФ про потенційне збільшення фінансової допомоги до 8 млрд доларів.

Про це розповів у п'ятницю ввечері Президент України Володимир Зеленський після засідання фракції партії "Слуга народу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас щодня ідуть перемовини з МВФ. Зараз ми домовились про збільшення допомоги. Я щодня розмовляю з МВФ, Світовим банком, ЄБРР і керівниками деяких країн. Зараз ми мінімум можемо отримати збільшення програми МФВ до 8 млрд доларів. Якщо взяти допомогу Світового банку і ЄБРР, то ми мінімум можемо отримати 10 млрд доларів", - сказав Зеленський.

За його словами, наразі умови МВФ - це ухвалення законів про банки і про ринок землі.

"У понеділок відбудеться засідання парламенту. Ми все, що зможемо з цих блоків питань, маємо пройти. Ніхто не хоче дефолту в країні. Я впевнений, що мене почують депутати, і цього не станеться, і буде підтримка міжнародних інституцій, зокрема МВФ. Якщо ми тільки виконаємо ці умови, то десь впродовж 15 днів ми отримаємо перший швидкий транш - 1,75 - 2 млрд доларів одразу в бюджет України", - підкреслив Зеленський.

При цьому він не відповів на запитання, як саме Верховна Рада розглядатиме законопроєкт про ринок землі: ітиме далі по всіх правках, чи ні.

"Ініціатива моя і фракції "Слуги народу": ми вже домовились, що державну землю ми зараз продавати не будемо, ми зменшили концентрацію для фізичних осіб до 100 га, а для юридичних осіб - це буде другий етап з 2024 року - до 10 тисяч га", - зазначив Зеленський.